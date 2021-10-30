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Шоу-бизнес
Не узнает близких: Садальский заикнулся о страшной болезни

Не узнает близких: Садальский заикнулся о страшной болезни

Станислав Садальский поделился историей из жизни.
прочитано 1188 раз

Артист очень активно ведет свои социальные сети и делится с подписчиками мыслями и мнениями по разным поводам. Садальский опубликовал пост, посвященный дню памяти своей матери. Мама Станислава Юрьевича умерла в 1963 году от рака, когда ему было всего 12 лет. Артист вспоминает, что страшная болезнь забирала маму очень быстро. Перед смертью женщина перестала узнавать близких, а ее последние слова были обращены мужу.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

Однако Садальский не унывает, смерть матери он уже принял. В последнем посте он пригласил зрителей на комедийный спектакль "Шашни", отметив, что смех продлевает жизнь. Он привел пример человека, который умирал от серьезной болезни, стал часто сидеть дома и смотреть комедии. В итоге болезнь отступила. Именно такой посыл нес пост Станислава Юрьевича.

Ранее Станислав Садальский рассказывал о том, как тяжело переживает смерть артистки Татьяны Бестаевой. В своем блоге артист вспоминал, как играл в одном телеспектакле со звездой советского кино.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
30 октября 2021, 17:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

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