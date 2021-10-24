"Прощай": смерть первой красавицы советского кино больно ударила по Садальскому

Накануне стало известно о кончине Татьяны Бестаевой, звезды фильмов "Матрос с "Кометы" и "Тени забытых предков". Народная артистка России скончалась от тяжелого недуга в возрасте 84 лет.
Уход Татьяны Бестаевой стал большим ударом для актера Станислава Садальского. В личном микроблоге артист рассказал, что играл вместе с Татьяной Владимировной в телеспектакле по повести Тиркиша Джумагельдиева "Мои четыре колеса". Садальский отметил, что это был его дебют на ТВ.
Бестаева, по словам артиста, была одной из первых красавиц советского кинематографа. Внешностью актрисы восхищалась ее подруга и коллега по цеху, Людмила Гурченко. В своей книге "Аплодисменты" Людмила Марковна писала, что привлекательность ее приятельницы "совершенно особенная", "биологическая" и "природная".
Татьяну Бестаеву обожали мужчины. В разное время за актрисой ухаживали Андрей Миронов и Александр Белявский. По уши влюблен в звезду фильма "Тени забытых предков" был француз Жерар Депардье – тогда еще малоизвестный актер.
В Театр имени Моссовета Татьяна Бестаева пришла в 1961 году, сразу после окончания ВГИКа. "60 лет служения в одном театре достойны глубокого уважения и восхищения. Ее партнерами были Раневская, Плят, Орлова, Марецкая, Терехова. #прощай", – поделился Станислав Садальский.
Как писали "Дни.ру", в мае 2021 года Татьяна Бестаева попала в больницу. Знаменитость перенесла ампутацию стропы. Тогда остро стоял вопрос о том, кто же будет ухаживать за актрисой после выписки – Татьяна Владимировна овдовела в конце 90-х, детей у нее не было.
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