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Шоу-бизнес
"Прощай": смерть первой красавицы советского кино больно ударила по Садальскому

"Прощай": смерть первой красавицы советского кино больно ударила по Садальскому

Актер Станислав Садальский переживает утрату.
прочитано 20645 раз

Накануне стало известно о кончине Татьяны Бестаевой, звезды фильмов "Матрос с "Кометы" и "Тени забытых предков". Народная артистка России скончалась от тяжелого недуга в возрасте 84 лет.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Уход Татьяны Бестаевой стал большим ударом для актера Станислава Садальского. В личном микроблоге артист рассказал, что играл вместе с Татьяной Владимировной в телеспектакле по повести Тиркиша Джумагельдиева "Мои четыре колеса". Садальский отметил, что это был его дебют на ТВ.

Бестаева, по словам артиста, была одной из первых красавиц советского кинематографа. Внешностью актрисы восхищалась ее подруга и коллега по цеху, Людмила Гурченко. В своей книге "Аплодисменты" Людмила Марковна писала, что привлекательность ее приятельницы "совершенно особенная", "биологическая" и "природная".

Татьяну Бестаеву обожали мужчины. В разное время за актрисой ухаживали Андрей Миронов и Александр Белявский. По уши влюблен в звезду фильма "Тени забытых предков" был француз Жерар Депардье – тогда еще малоизвестный актер.

В Театр имени Моссовета Татьяна Бестаева пришла в 1961 году, сразу после окончания ВГИКа. "60 лет служения в одном театре достойны глубокого уважения и восхищения. Ее партнерами были Раневская, Плят, Орлова, Марецкая, Терехова. #прощай", – поделился Станислав Садальский.

Как писали "Дни.ру", в мае 2021 года Татьяна Бестаева попала в больницу. Знаменитость перенесла ампутацию стропы. Тогда остро стоял вопрос о том, кто же будет ухаживать за актрисой после выписки – Татьяна Владимировна овдовела в конце 90-х, детей у нее не было.

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Станислав Садальский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 октября 2021, 11:42 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость885332
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Все поняли, что дилетант Собянин и лже министр здравоохранения бывший - Голикова не справились. ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ СОЗДАНА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ распространения Ковида, хотя бы по Москве. Это бак война и нужна войсковая операция. Читай учебник по бак войне. Так пол стороны угробим. И опять те же грабли пенсионеры, что он привязался к ним. Школы закрыл, а увеселительные нет, как так, не ходи в школу, а беги на танцплощадку, так что ли. Сталин менял в таких случаях командующих фронтов. Провал команды Собянин-Голикова очевиден. НУЖЕН, КАК ВОЗДУХ, ПРЕПАРАТ ПРОТИВ КОВИДА! Ждём! Модель нужна!
Гость884545
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"Знаменитость перенесла ампутацию стропы." Интересно где в организме человеческом расположен сей орган.
Гость596870
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Патологоанатом. Прям выносит мозг своими некрологами.
1

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