После трагедии в Большом Садальский вспомнил чудом уцелевшего Высоцкого: Упала на гроб

Многие люди до сих пор не могут найти себя места. Публика активно обсуждает произошедшее, а известные личности высказываются и публикуют посты. Так, Станислав Садальский заявил, что никак не может забыть о страшной судьбе артиста театра. Он рассказал, что Кулеш якобы годами играл в массовке, мечтая о большем. Также артист упомянул, что он хотел уволиться. Более всего его поражает мысль о том, что еще утром мужчина не знал, что произойдет с ним вечером.
Артист вспомнил Николая Дупака. Он рассказал, что однажды он буквально спас целую труппу театра на Таганке, заменив занавес из тяжелого материала на алюминиевую конструкцию. Во время репетиции спектакля "Гамлет" занавес все-таки упал на актеров. Среди них был и Владимир Высоцкий. "Упала на гроб Офелии", – вспомнил он. Конструкция никого не задела из-за веса.
Тогда исполнитель и написал легендарные строки: "Живы все, спасибо Дупаку…". Станислав Садальский порассуждал на тему и отметил, что судьба каждого артиста крайне непроста, вопреки общепринятому мнению. Большинство коллег лишь "бессмысленно служат Мельпомене". При этом все их силы уходят именно на то, чтобы не сломаться.
Публика активно поддержала слова артиста. Комментаторы подчеркнули, что он прекрасно передал мысли многих, а трагический уход актера Большого театра не отпускает и их. "Наконец, прозвенел на весь мир", – грустно заметил Садальский.
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