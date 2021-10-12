После трагедии в Большом Садальский вспомнил чудом уцелевшего Высоцкого: Упала на гроб

Несколько дней назад в Большом театре из-за инцидента со спуском декорации погиб актер. Во время смены декораций Евгений Кулеш пошел не в ту сторону, после чего и случилось страшное. Сперва зрители подумали, что это часть постановки, но затем спектакль отменили "по техническим причинам".



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