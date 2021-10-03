В честь бабушки: Раскрыто реальное имя внучки Табакова

Появилась информация, что дочь Павла Табакова носит другое имя.

Внук великого артиста скрывал факт рождения дочери до последнего. В прессе заговорили о годовалой Мии только после ее крестин, когда бабушка Марина Зудина поделилась фото в своем блоге. Поклонники уже привыкли, что дочь Павла Табакова назвали Мия, однако выяснилось, что это не совсем так.

Девочку окрестили под именем Марина, возможно, в честь ее бабушки Марины Зудиной. Об этом вдова Олега Павловича обмолвилась в одной из бесед с журналистами. Оказывается, Зудина сама не знала о появлении внучки вплоть до ее рождения. Павел и актриса Софья Синицына скрывали пополнение буквально от всех.

Естественно, Марина Зудина безумна обрадовалась выбору церковного имени. Она призналась, что хотела ребенка, но так как самой ей рожать уже поздновато, артистке сейчас 56 лет, поэтому она мечтала о внуках. И тут судьба подарила ей Мию. Все-таки официальное имя у девочки именно такое, но церковный вариант тоже очень важен.

Напомним, Павел и София познакомились на съемках, у них закрутился бурный роман, в результате которого родилась дочка. Однако отношения быстро закончились. Девочка живет с мамой, молодой отец поддерживает их материально. Сам Табаков уже появлялся на людях с новой девушкой.