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Шоу-бизнес
"Слов нет": в жизни дочери Ягудина и Тотьмяниной произошло важное событие

"Слов нет": в жизни дочери Ягудина и Тотьмяниной произошло важное событие

Дочь Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной отпраздновала свое шестилетие. Мама девочки поделилась снимками в своих соцсетях.
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Вчера, второго октября, дочь российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России, Олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и двукратной чемпионки мира, одной из самых известных представительниц парного фигурного катания Татьяны Тотьмяниной Мишель отпраздновал в кругу семьи свой шестой день рождения.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

Мама девочки поделилась в Инстаграме фотографиями с торжества, чем восхитила поклонников. В комментариях фанаты фигуристов оставили хорошие пожелания имениннице и всей семье.

"Какая замечательная семья! Дай Бог вам всем здоровья, благополучия и удачи", "Будь здорова и счастлива", "Радости каждый день", – поздравили именинницу.

Помимо огромного количества поздравлений и приятных слов, пользователи также высказались о наряде именинницы.

"Слов нет, платье супер", "Платье просто шикарное", "Платье у Мишель – огонь", – написали поклонники.

Напомним, Тотьмянина опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором запечатлена вся звездная семья: мама, папа и две дочери. Именинницу нарядили в пышное черное платье с блестящей юбкой и большими бантами на плечах.

Мама оделась в тон младшей дочери – в скромное черное платье чуть выше колен с небольшим декольте. Старшая дочь выбрала белую кофту с желтыми цветами и открытые босоножки в цвет наряда. Ну а папа, Алексей Ягудин, надел классические черные брюки и светлую рубашку с подвернутыми рукавами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
3 октября 2021, 12:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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