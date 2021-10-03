"Слов нет": в жизни дочери Ягудина и Тотьмяниной произошло важное событие

Вчера, второго октября, дочь российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России, Олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и двукратной чемпионки мира, одной из самых известных представительниц парного фигурного катания Татьяны Тотьмяниной Мишель отпраздновал в кругу семьи свой шестой день рождения.
Мама девочки поделилась в Инстаграме фотографиями с торжества, чем восхитила поклонников. В комментариях фанаты фигуристов оставили хорошие пожелания имениннице и всей семье.
"Какая замечательная семья! Дай Бог вам всем здоровья, благополучия и удачи", "Будь здорова и счастлива", "Радости каждый день", – поздравили именинницу.
Помимо огромного количества поздравлений и приятных слов, пользователи также высказались о наряде именинницы.
"Слов нет, платье супер", "Платье просто шикарное", "Платье у Мишель – огонь", – написали поклонники.
Напомним, Тотьмянина опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором запечатлена вся звездная семья: мама, папа и две дочери. Именинницу нарядили в пышное черное платье с блестящей юбкой и большими бантами на плечах.
Мама оделась в тон младшей дочери – в скромное черное платье чуть выше колен с небольшим декольте. Старшая дочь выбрала белую кофту с желтыми цветами и открытые босоножки в цвет наряда. Ну а папа, Алексей Ягудин, надел классические черные брюки и светлую рубашку с подвернутыми рукавами.
Популярные темы форума
гороскоп
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Знаю отличную гадалку
Жуткая история