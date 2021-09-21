"Жену надо слушаться!": Ягудин показал огромный синяк на лице

Алексей Ягудин пожаловался подписчикам на тяжелую руку своей хрупкой супруги.

Накануне прославленный фигурист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором он продемонстрировал внушительный синяк под левым глазом. Алексей Ягудин не стал вдаваться в подробности, но объяснил, что выглядит он так из-за того, что опоздал на ужин со своей женой Татьяной Тотьмяниной.

Подписчики фигуриста неоднозначно отнеслись к травме знаменитости. Одни посоветовали мужчине приложить лед и решили, что Ягудин неудачно отметил завершение гастролей, так как всего днем ранее на спектакле спортсмена видели целым и невредимым. Другие поняли, что Алексей шутит, а на его лице всего лишь макияж.

Люди поддержали юмор фигуриста и написали:

"Тяжелая рука у Татьяны" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Жену надо слушаться!", "Эко Вас отмакияжили!", "Приколист", "Какой актерище был скрыт столько лет, не хуже карьеры непревзойденного фигуриста", "Да не оправдывайся небось жена с ноги зарядила".

В последнее время Алексей Ягудин время от времени публикует забавные видео, чтобы повеселить публику. Вероятно, поэтому и сейчас мужчине мало кто поверил, решив, что он опять шутит.

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