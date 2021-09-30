"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"

Имя Дани Милохина в списке участников шоу "Ледниковый период" у многих вызвало недоумение.

Новый сезон популярного телепроекта еще до официальной премьеры вызвал большой резонанс. Причиной стал очень разнообразный состав участников. Наряду с известными киноактерами на лед выйдет юный тиктокер Даня Милохин и ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.

Алексей Ягудин уже давно является бессменным ведущим шоу. На проекте ему пришлось повидать разных звезд шоу-бизнеса в роли фигуристов. Исходя из большого опыта, спортсмен точно знает, что шанс здесь нужно давать каждому участнику.

В интервью "Спорт-экспресс" Ягудин признался, что сейчас телезрители сильно критикуют таких участников, как Милохин или Бородина. Негативные комментарии фигурист получает даже в своих соцсетях.

"Фу, какой кошмар!" – пишут недовольные.

Однако, по мнению ведущего, лучше не критиковать, а подбадривать. Представители поколения Z сильно отличаются от своих предшественников, но это не значит, что они хуже. Ягудин отметил, что Милохин на проекте не испытывает никакого стеснения. Молодой человек никого не играет, а показывает самого себя и делает то, что велит ему сердце.

Возможно, именно такой подход повлек падение блогера в паре с Евгенией Медведевой уже в дебютном прокате. Молодой человек ударился головой об лед, и это вызвало большое беспокойство поклонников. Ранее "Дни.ру" писали о том, чем грозит Дане Милохину полученная травма.