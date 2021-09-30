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Шоу-бизнес
"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"

"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"

Имя Дани Милохина в списке участников шоу "Ледниковый период" у многих вызвало недоумение.
прочитано 570 раз

Новый сезон популярного телепроекта еще до официальной премьеры вызвал большой резонанс. Причиной стал очень разнообразный состав участников. Наряду с известными киноактерами на лед выйдет юный тиктокер Даня Милохин и ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

Алексей Ягудин уже давно является бессменным ведущим шоу. На проекте ему пришлось повидать разных звезд шоу-бизнеса в роли фигуристов. Исходя из большого опыта, спортсмен точно знает, что шанс здесь нужно давать каждому участнику.

В интервью "Спорт-экспресс" Ягудин признался, что сейчас телезрители сильно критикуют таких участников, как Милохин или Бородина. Негативные комментарии фигурист получает даже в своих соцсетях.

"Фу, какой кошмар!" – пишут недовольные.

Однако, по мнению ведущего, лучше не критиковать, а подбадривать. Представители поколения Z сильно отличаются от своих предшественников, но это не значит, что они хуже. Ягудин отметил, что Милохин на проекте не испытывает никакого стеснения. Молодой человек никого не играет, а показывает самого себя и делает то, что велит ему сердце.

Возможно, именно такой подход повлек падение блогера в паре с Евгенией Медведевой уже в дебютном прокате. Молодой человек ударился головой об лед, и это вызвало большое беспокойство поклонников. Ранее "Дни.ру" писали о том, чем грозит Дане Милохину полученная травма.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 14:09 Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная Повалий ночью побила обколотого Милохина в Питере

комментарии

Ответить:

Гость868646
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Фу блин такой артист Милохин ну просто жесть клоун не более того вести не умеет себя перед камерами да и вообще корчит из себя не понятно кого чмо,а его прославляют милохин то милохин се да ничего как клоунада
1

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