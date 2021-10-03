"С каждым днем все тяжелее": потерявшая маму певица Слава готовится уйти вслед за ней

Не так давно певица Слава рассказала о смерти матери, которая умерла из-за ковида. Артистка призналась, что иногда она задумывается и о своей кончине.

Несколько недель назад 41-летняя российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, стала гостем популярного телешоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1", где поделилась трагедией, которая совсем недавно произошла в ее семье.

Как рассказала артистка, ее мама, с которой они всегда были очень близки, умерла в результате коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что родительница певицы уже, казалось бы, полностью вылечилась от болезни, в какой-то момент ей резко стало хуже, и она, неожиданно для всех, скончалась.

Артистка призналась, что для нее это стало большой трагедией, поскольку, мама была для нее очень близким и важным человеком. Кроме того, певица рассказала, что все женщины в ее роду рано умирают, и мама – не исключение, она, по словам Славы, была еще достаточно молода.

"Это такая большая потеря, с которой я не свыкнусь. С каждым днем мне все тяжелее. Она молодая совсем была", – со слезами на глазах рассказала в программе певица.

Слава призналась, что над их семьей словно довлеет злой рок. Это и стало причиной того, что певица достаточно часто задумывается о смерти, несмотря на то, что она еще совсем молодая. Несмотря на страшные мысли, артистка старается жить по полной программе, ведь она точно знает, что любой день может стать последним.

"Мы уже привыкли, что все женщины в нашем роду рано уходят из жизни. Нам страшно, конечно. Поэтому я живу по полной программе", — подытожила певица.