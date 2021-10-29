"Дело пытаются замять": в Большом театре разразился громкий скандал из-за гибели артиста

Артист трагически скончался во время спектакля после того, как на него упала декорация. По мнению юриста, культурное учреждение хочет "замять дело". Он отметил, что руководство Большого театра никак не пытается связаться с близкими Евгения Кулеша.
Адвокат публично обратился к театру и призвал его руководство "очнуться" и начать взаимодействовать с родными актера. Алешкина удивило и насторожило то, что Большой театр только частично помог с похоронами погибшего.
Напомним, Евгений Кулеш трагически погиб 9 октября во время оперы "Садко". Ему было всего 37 лет. По факту случившегося Следственный комитет и прокуратура Москвы проводят проверку
Примечательно, что незадолго до смерти артист заявлял о том, что хочет уйти из Большого театра, в котором служил 19 лет. Евгений Кулеш жаловался, что ему не дают главные роли.
Ранее Николай Цискаридзе накинулся на Большой театр, отметив наличие проблем с техникой безопасности. Также артист балета уверен, что трагедия произошла из-за "эффективной работы" менеджмента театра.
Как писали "Дни.ру", ясновидящая Мирослава Коллавини считает, что к трагедии привели черные силы. По ее мнению, в отношении Евгения Кулеша был сделан черный приворот на смерть,
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