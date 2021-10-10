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Шоу-бизнес
"Нет техники безопасности": Цискаридзе накинулся на Большой после смерти актера на сцене

"Нет техники безопасности": Цискаридзе накинулся на Большой после смерти актера на сцене

Вчера многих шокировала новость о смети актера на сцене Большого театра. Николай Цискаридзе высказал свое мнение.
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Вчера в Большом театре собралось большое количество зрителей, чтобы посмотреть спектакль "Садко". К сожалению, представление закончилось практически сразу же после того, как началось. Причиной стала смерть артиста прям во время постановки.

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Гости театра увидели, как по плану началась спускаться огромная тяжелая декорация. Один из актеров Евгений Кулеш в тот момент оказался в том месте, куда приземлилась конструкция. Артист не выдержал такого веса и скоропостижно скончался на месте.

Вместе с ним на сцене находились его коллеги, которые не успели ничего понять, так как все произошло слишком быстро. Как только они осознали, что произошло, сотрудники театра остановили спектакль, вывели людей из здания, а позже сообщили, что "Садко" перенесут на другой день.

Когда уже стало известно о кончине Евгения Кулеша, Николай Цискаридзе не смог сдержать эмоций и накинулся на театр в своих социальных сетях. Он написал, что в Большом есть проблемы с техникой безопасности. Также он уверен, что трагедия произошла из-за "эффективной работы" менеджмента театра.

"Пожалуйста, если кто-то будет Вас об этом спрашивать или будут какие-то совещания и пр., упоминайте, что нет техники безопасности в театре", – написала сообщение ректору Академии русского балета имени Вагановой одна из подписчиц.

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Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
10 октября 2021, 12:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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