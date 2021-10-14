"Черный приворот": обнаружен мистический след в гибели артиста Большого театра

Несколько дней назад в Большом театре произошла трагедия: прямо во время спектакля на артиста миманса Евгения Кулеша упала тяжелая декорация, и это привело к смерти мужчины. Ясновидящая Мирослава Коллавини считает, что дело не обошлось без черных сил – именно они настойчиво толкали артиста к несчастью.
"Дело в том, что в отношении Евгения был сделан черный приворот, причем на смерть," – пояснила ясновидящая.
Среди находящихся на сцене артистов в тот роковой вечер Кулеш был самым уязвимым человеком, поэтому декорация упала именно на него. С тем же результатом мужчина мог попасть в аварию или стать жертвой нападения, но так вышло, что смерть пришла к нему именно на сцене.
В комментарии "ЭГ" Коллавини предположила, что в привороте на Кулеша даже использовалась кладбищенская земля. Действие этого мистического обряда сделало артиста очень беспокойным и суетливым. Вероятно, он предчувствовал беду и никак не мог найти себе место. Именно с этим медиум связывает желание артиста уйти из театра – подобными мыслями Кулеш делился в соцсетях до произошедшей трагедии.
Напомним, что после трагической гибели Евгения Кулеша Николай Цискаридзе накинулся на Большой театр, отметив наличие проблем с техникой безопасности.
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