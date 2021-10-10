Артист трагически погиб на сцене Большого театра

Вечером 9 октября на сцене Большого театра умер человек. Причиной стал наезд декорации.

37-летний артист миманса Евгений Кулеш скончался во время спектакля "Садко". Трагедия произошла на глазах у зрителей Большого театра. На мужчину с быстрой скоростью спустилась декорация. По словам коллеги погибшего, Евгений Кулеш спутал или не рассчитал свои действия — отступил на сцене назад, когда по плану должен был двигаться в другом направлении. Прибывшие на место происшествия медики не успели оказать первую помощь — сразу констатировали смерть.

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Попавшая в число очевидцев женщина, которая сидела в зале, поделилась подробностями инцидента. В момент гибели Евгения Кулеша на сцене находилось большое количество сотрудников театра. Когда с подмостков начали кричать о вызове скорой помощи, зрители ничего не поняли и решили, что это часть художественного замысла. Лишь позже, когда спектакль окончательно остановили, была распространена информация о смерти артиста.

Служащие театра видели, как декорация угрожающе движется на актера. Они всячески подавали ему знаки, кричали, стараясь уберечь от беды, но он не реагировал на сигналы. "Мы сами толком ничего не поняли — настолько мгновенно все случилось", — поделился с журналистами коллега погибшего. Сейчас в Большом театре работают правоохранительные органы. Следователи разбирают обстоятельства смерти Евгения Кулеша.