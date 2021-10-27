Загнанная в угол Собчак плюнула в Манукяна: Выглядит нелепо и смешно

Скандал вокруг последнего интервью Ксении Собчак получил продолжение.

На днях Ксения Собчак побеседовала с рэпером Моргенштерном. В интервью блондинке молодой музыкант заявил, что он не понимает всей этой шумихи вокруг празднования Дня Победы, и его слова произвели в обществе эффект разорвавшейся бомбы. В результате Ксении Собчак пришлось оправдываться за своего героя, ведь она активно участвовала в этой беседе и тоже оказалась загнанной в угол.

Вступиться за Моргенштерна журналистка решила с помощью противопоставления с другим известным рэпером – Давидом Манукяном. В своем инстаграм-аккаунте Собчак подчеркнула, что ее оскорбляют не слова Моргенштерна, а "проплаченные ролики" к 9 мая, за которые государство отдает миллионы рублей.

"Меня коробит, когда Дава с кровоподтеками неталантливо пытается исполнить великую песню "Журавли" на пошлейших "суровых щах". Это выглядит нелепо и смешно," – плюнула Собчак в Манукяна.



Журналистка подчеркнула, что в интервью они с Моргенштерном обсуждали именно этот аспект. Собчак напомнила, что рэперу всего 23 года и это нормально, что в таком юном возрасте он не может на эмоциональном уровне адекватно воспринять то, что случилось 76 лет назад. Блондинка считает, что человека нельзя гнобить за непонимание, к тому же, музыкант признался в этом вполне честно.

Впрочем, после разгоревшегося скандала Моргенштерн, видимо, понял, что сказал. Накануне затравленный музыкант оправдался за свои слова в интервью Ксении Собчак.