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Шоу-бизнес
Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина

Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина

Алла Борисовна случайно рассказала, как называет мужа в домашней обстановке
прочитано 826 раз

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже больше 20 лет. Несмотря на это, за отношениями супругов по-прежнему очень пристально следит общественность, но пара не любит выставлять детали личной жизни напоказ. Однако в интервью у Олега Меньшикова Алла Борисовна все-таки раскрыла один секрет, назвав мужа домашним прозвищем.

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Во время съемок для YouTube-проекта, проводившихся в замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь, певица рассказывала о муже и случайно назвала его привычным прозвищем. Оказалось, что в семейной обстановке Примадонна называет своего супруга "Масяня".

"Гаргульи у входа, я их боялась! А Масяня мне говорит: "Они нас охраняют!", – заявила артистка.

Также в беседе Алла Борисовна рассказала, что любуется замком, который сделал ее муж. Однако певице нравятся далеко не все выдумки супруга – по ее словам, у пары совершенно расходятся вкусы. Объясняя идею Галкина поставить Гаргульи у входа, Пугачева назвала его старичком, который заблудился в детстве.

Домашнее прозвище Галкина – не единственная деталь личной жизни супругов, которая стала достоянием общественности. Недавно стало известно, что знаменитые возлюбленные по-прежнему проводят бурные ночи вдвоем – Алла Борисовна буквально зависима от интимной составляющей отношений.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
28 октября 2021, 09:40 Источник: teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Люба Опоздун
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Если бы покойный Задорнов не засадил в какашкин домик этому жидёнышу, кто бы знал его? Обыкновенный меркантильный жид, который ради своего пиара и по трупам пойдёт. Про выжившую из ума старую лесбиянку- упоминать нет желания. Старая приживался с болезнью Альцгеймера.
Гость887382
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Голубком,ты меня называла...
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