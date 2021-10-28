Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина

Алла Борисовна случайно рассказала, как называет мужа в домашней обстановке

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже больше 20 лет. Несмотря на это, за отношениями супругов по-прежнему очень пристально следит общественность, но пара не любит выставлять детали личной жизни напоказ. Однако в интервью у Олега Меньшикова Алла Борисовна все-таки раскрыла один секрет, назвав мужа домашним прозвищем.

Во время съемок для YouTube-проекта, проводившихся в замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязь, певица рассказывала о муже и случайно назвала его привычным прозвищем. Оказалось, что в семейной обстановке Примадонна называет своего супруга "Масяня".

"Гаргульи у входа, я их боялась! А Масяня мне говорит: "Они нас охраняют!", – заявила артистка.

Также в беседе Алла Борисовна рассказала, что любуется замком, который сделал ее муж. Однако певице нравятся далеко не все выдумки супруга – по ее словам, у пары совершенно расходятся вкусы. Объясняя идею Галкина поставить Гаргульи у входа, Пугачева назвала его старичком, который заблудился в детстве.

Домашнее прозвище Галкина – не единственная деталь личной жизни супругов, которая стала достоянием общественности. Недавно стало известно, что знаменитые возлюбленные по-прежнему проводят бурные ночи вдвоем – Алла Борисовна буквально зависима от интимной составляющей отношений.