Победитель "Голоса" Волочков об отношениях с Градским после проекта и финансах

Обладатель уникального баритона Сергей Волчков в 2013 году стал победителем второго сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". О том, как живет сегодня, певец рассказал корреспонденту "Дни.ру".

В 2014 году в семье Сергея Волчкова родилась первая дочь Ксения, а в 2017-м Ксюши появилась сестренка Пелагея. "Старшая этой осенью пошла в школу, а младшая – в садик, – радуется певец. – Так что начались другие семейные заботы. Например, когда есть время, делаю с ребенком уроки".

"Я для своих детей не звезда, а просто папа, – считает Волчков. – По крайней мере, ни разу не видел, чтобы они как-то хорохорились или хвастались перед друзьями. Они знают, что я пою, но не более. Хотя, если видят меня на экране, реагируют очень позитивно. Например, моя младшая дочь засыпает только под песни папы".

Сегодня многие артисты жалуются на отсутствие концертов и, как следствие, падение доходов. Но у Сергея Волчкова с финансами все в порядке. "У меня хватает концертов, включая частные, чтобы можно было нормально существовать, – заверил музыкант. – Раньше гастроли были на год вперед расписаны, а сейчас преобладают корпоративы. Есть у меня и некоторые запасы".

По словам Сергея Волчкова, со своим наставником по проекту Александром Градским он сохранил добрые отношения. "У нас же дети – ровесники (в сентябре 2014 года у Градского родился сын Александр, а в октябре 2018-го родился сын Иван – Прим. ред.) , – смеется участник "Голоса". – Иногда появляюсь и у него в "Градский-холл", выступаю там".