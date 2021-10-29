52-летняя Буланова засмотрелась на известного певца: Он в разводе, я тоже

Сейчас Татьяна Буланова состоит в отношениях с молодым теннисистом. При этом на других мужчин она все еще засматривается.

После первого брака артистка решила, что зрелые мужчины ничем не лучше молодых. Так, ее второй супруг был младше нее на шесть, а их теплые отношения просуществовали более десяти лет. После расставания никакого отчаяния у звезды не было. Она точно знала, что еще встретит свою любовь и выйдет замуж.

Новый избранник Татьяны Булановой младше нее на 20 лет. Не так давно в Сети появились кадры трогательного времяпрепровождения пары. Валерий Руднев активно обнимал возлюбленную, поднимал ее на руки и выглядел совершенно счастливым. Несмотря на теплые отношения, артистка не перестала замечать ярких мужчин вокруг себя.

Певица появилась в программе "Музыкалити". В какой-то момент она призналась, что ей очень нравится Элджей, но она для него якобы слишком взрослая. "Он в разводе, я тоже", – рассуждала звезда. Максим Галкин слегка смутился, но тему все-таки решил развить.

Пародист указал, что бывшая жена рэпера, Анастасия Ивлеева, тоже была старше него. "По возрастающей пойдет", – посмеялся артист, напомнив певице о ее возрасте. Он подчеркнул, что перед началом общения стоит выяснить, оставила ли блогерша бывшему супругу элитное авто, чтобы они с Татьяной не были вынуждены "кататься на маршрутке".

