52-летняя Буланова засмотрелась на известного певца: Он в разводе, я тоже

После первого брака артистка решила, что зрелые мужчины ничем не лучше молодых. Так, ее второй супруг был младше нее на шесть, а их теплые отношения просуществовали более десяти лет. После расставания никакого отчаяния у звезды не было. Она точно знала, что еще встретит свою любовь и выйдет замуж.
Новый избранник Татьяны Булановой младше нее на 20 лет. Не так давно в Сети появились кадры трогательного времяпрепровождения пары. Валерий Руднев активно обнимал возлюбленную, поднимал ее на руки и выглядел совершенно счастливым. Несмотря на теплые отношения, артистка не перестала замечать ярких мужчин вокруг себя.
Певица появилась в программе "Музыкалити". В какой-то момент она призналась, что ей очень нравится Элджей, но она для него якобы слишком взрослая. "Он в разводе, я тоже", – рассуждала звезда. Максим Галкин слегка смутился, но тему все-таки решил развить.
Пародист указал, что бывшая жена рэпера, Анастасия Ивлеева, тоже была старше него. "По возрастающей пойдет", – посмеялся артист, напомнив певице о ее возрасте. Он подчеркнул, что перед началом общения стоит выяснить, оставила ли блогерша бывшему супругу элитное авто, чтобы они с Татьяной не были вынуждены "кататься на маршрутке".
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