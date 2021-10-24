Разведенка Буланова дала молодому любовнику от ворот поворот: Не знаю, нужен ли

Уже несколько месяцев певица живет со спортсменом Валерием Рудневым в своей роскошной квартире в Петербурге. Избранник младше Татьяны на 19 лет, однако разница в возрасте возлюбленных не смущает. В паре царит идиллия, хотя бывший спортсмен довольно вспыльчив.
Валерий был бы рад узаконить отношения с Булановой, но она пока дает ему от ворот поворот. Артистка дважды была в браке и оба раза неудачно. "Я два раза была, не знаю, нужен ли третий раз", – поделилась певица.
Недавно Татьяна Буланова оказалась в эпицентре скандала. В откровенном интервью певица высказала свое отношение к домогательствам на работе. Эта тема стала очень популярной, женщины по всем миру в рамках движения #metoo рассказывают свои истории и привлекают внимание к проблеме. По мнению Булановой, о эпизодах харасмента стоит молчать, если не сказали сразу. Она даже назвала женщин, рассказавших о домогательствах через годы, проститутками.
Мнение исполнительницы хита про ночь вызвало огромный резонанс. Многие коллеги раскритиковали ее слова и призвали извиниться. Психолог Ольга Сидорук считает, что Татьяна находится в позиции жертвы и в ее прошлом были эпизоды насилия.
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