Обозлившийся сын швырнул в Буланову тапочкой

У Татьяны Булановой двое сыновей от разных браков – 28-летний Александр Тагрин и 14-летний Никита Радимов. О судьбе наследников певица рассказала в эксклюзивом интервью "Дни.ру" на гала-ужине по случаю Российской национальной музыкальной премии "Виктория".

"Старший сейчас меняет работы – был в одной компании, через неделю устраивается в другую, – рассказала 52-летняя Буланова. – Он был прежде бариста, а теперь немного переквалифицировался – устроился в торговую сеть. Изредка, правда, пока еще берет у меня деньги, хотя в основном уже он вполне самостоятельный человек, живет с девушкой и у них уже почти семья. А я не против уже стать бабушкой!"

Что же касается младшего, то он, как сообщила Татьяна, учится в 8 классе. "Он хорошо соображает в математике, разбирается в компьютерах", – радуется она.

По мнению артистки, ее известность детям не мешает. "Они себя ведут нормально и адекватно, – считает она. – У нас в семье про мою известность даже разговор никогда не заходил. Это просто работа, но не более того".

При этом, когда наследники видят мать на экране, реагируют не всегда адекватно. "Старший помню, в детстве долгое время кидался в телевизор тапочками или что было под рукой, – вспоминает Буланова. – Потому что у него была злость из-за отсутствия мамы рядом. Младшему же повезло больше, поскольку я чаще дома была. А сегодня он какие-то ролики с моими старыми песням выставляет у себя в Тик-Токе".