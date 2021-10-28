Исхаков "слил" в Сеть компрометирующее фото Гагариной

В прошлом году фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина объявили о разводе. Пара разводилась болезненно, особенно страдал супруг. Главной причиной разногласий стала общая дочь пары Мия, которую отец теперь должен был видеть по расписанию. Это не устраивало Исхакова, и он подал в суд.
Сейчас Мии четыре года, и, несмотря на суды и скандалы, родители стараются совместно принимать участие в воспитании девочки. На днях Исхаков выложил в своем "Инстаграм" фото, на котором предстала Полина Гагарина с дочкой. Кадр оказался довольно компрометирующим, ведь Полина предстала на фото совершенно без макияжа и без укладки. Остается только надеяться, что ее новый возлюбленный в курсе, что певица развлекается в компании бывшего мужа.
В тексте публикации Исхаков рассыпался в комплиментах девочке. Судя по таким словам, отец не чает души в маленькой дочке. Не удивительно, что он за нее так бился.
"Родительский день. На днях сходили на утренник. Обожаю утренники. Миюша играла серого волка в сказке про трех козлят", – написал Исхаков в разделе "Сторис".
Напомним, истинные причины развода Гагариной и Исхакова до сих пор не известны. Ходили слухи, что 34-летней певице стало скучно с мужем, доходы которого сильно отличались от ее.
Сейчас у Полины Гагариной новый роман, но официально имен пока никто не называл. Говорят, что это саунд-продюсер Владимир Чиняев, которого терпеть не может бывший муж Гагариной.
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