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Шоу-бизнес
Измотанная судом с бывшим Гагарина показала любимую женщину

Измотанная судом с бывшим Гагарина показала любимую женщину

Полина Гагарина опубликовала фото с женщиной и коллегой по сцене, которой призналась в любви.
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На прошлой неделе бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подал на нее в суд. Мужчина недоволен тем, что певица якобы ограничивает его общение с дочерью и пасынком.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Дмитрий Исхаков заявил, что "в страшном сне" не видел, что ему придется бороться за встречи с дочерью. Поэтому он хочет получить на них официальное разрешение суда. После новости об иске начался настоящий скандал, Гагарину засыпали вопросами.

Гагарина редко комментирует происходящее в личной жизни, поэтому скандал с бывшим мужем пытается постепенно свести на "нет". В своем "Инстаграм" она чаще рассказывает о работе и детях. А на днях артистка опубликовала неожиданное признание в любви к Пелагее.

35-летняя Пелагея неожиданно встретилась ей на концерте в честь Дня работника атомной промышленности. Полина Гагарина была одета в платье той же цветовой гаммы, так что парочка гармонировала. Певицы сфотографировались в обнимку.

"Дуэт #ПОЛЯПОЛЯ. Поль, люблю тебя!" – написала Полина Гагарина.

Стоит отметить, что в последнее время фанаты стали замечать, что Гагарина неестественно похудела. Она все чаще выкладывает фотографии, на которых выглядит уже скорее истощенной, чем утонченной.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядят коллеги по сцене на фото. Многие отметили, что с нетерпением ждут дуэта двух любимиц Полины Гагариной и Пелагеи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 14:58 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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