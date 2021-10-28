Ждет второго? Спрятавшую живот Тодоренко заподозрили в беременности

Платье, выбранное ведущей для выхода в свет, вызвало неоднозначную реакцию публики. Регина Тодоренко надела многослойный воздушный наряд, который скрыл ее фигуру.
Поклонники предположили, что таким образом теледива скрывает беременность. Они считают, что иначе ее выбор наряда просто не обоснован. По мнению некоторых россиян, знаменитость в этом платье выглядит нелепо.
Один из пользователей Сети сравнил Регину Тодоренко с "бабой на чайнике". "Второй на подходе или что?", – поинтересовался другой. Фото телеведущей появились в инстаграм-аккаунте светского обозревателя Феликса Грозданова.
Отметим, что на премии звезде присвоили звание "Самая стильная года". Напомним, Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым воспитывают маленького сына Майкла. Знаменитость наслаждается материнством.
Ранее Регина Тодоренко шокировала фанатов снимком в необычном образе. На снимке она позировала с короткими черными волосами и прямой челкой. Поклонники единогласно сошлись на том, что светлые волосы ниже плеч звезде гораздо больше к лицу. Но нашлись и те, кому образ знаменитости пришелся по душе.
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