Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко

На странице Регину Тодоренко в "Инстаграм" подписано более 8 миллионов человек. За несколько лет пребывания в социальных сетях она сделала там почти четыре тысячи публикаций. И каждый раз ее посты вызывали бурную реакцию.
Как говорит статистика, с апреля по июль 2020 года типичный пользователь Интернета проводил в сети почти 7 часов в день. При этом в социальных сетях люди в среднем почти 2,5 часа в день. Человечество проводит в социальных сетях более 10 миллиардов часов в день.
Но 31-летняя Регина решила разорвать этот порочный круг и уйти. Уйти из "Инстаграм". "Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо", — написала Тодоренко. Причины столь странного решения телеведущая не объяснила. Поклонники горюют и говорят, что привыкли следить каждый день за Региной и им будет жаль с ней прощаться.
Теперь в "Инстаграм" остается муж Регины – певец Влад Топалов. И вся надежда на его публикации – пусть почаще выставляет красавицу-жену.
Напомним, ранее об уходе объявила певица Слава. "Мне очень плохо, – пояснила она свое решение. – Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели. Я ухожу из сети, не знаю на сколько" Но уже утром, к радости поклонников. душераздирающий пост Славы со словами об уходе исчез и она снова стала делать посты и сторизы.
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