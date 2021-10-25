Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко

Телеведущая и певица Регина Тодоренко смогла стать популярной и у себя на родине на Украине, и в России. Ведущая программ "Орел и Решка" и "Мейкаперы", член жюри музыкального шоу "Маска", участница "Ледникового периода" – все это позволило стать Регине настоящей звездой.

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