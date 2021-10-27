"Инвалидность оформлять будете?": Тодоренко напугала страшным диагнозом

Регина Тодоренко сделала откровенное признание. Оказывается, она много лет страдает от серьезного заболевания.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая рассказала, что, когда ей было 14 лет, врач вынес ей вердикт: сложная степень сколиоза. "Инвалидность оформлять будете?", – спросил медик мать будущей звезды.

Регине Тодоренко назначили лечение, ЛФК, операцию с внедрением в позвоночник 24-х шурупов и штифтов. Затем была длительная реабилитация. Риск того, что девушка не встанет на ноги, был высок.

После того осмотра ведущая прошла еще десятки обследований, и каждый раз подростка просили раздеться до пояса. Теледива призналась, что ей было неприятно, но ее осматривают и ощупывают холодными руками чужие люди.

Регина Тодоренко отметила, что молчала о своем диагнозе целых 15 лет. Она боялась показаться не такой как все, слабой, хотела избежать жалости к себе. Также знаменитость призналась, что специально на протяжении восьми лет работы в тревел-шоу "Орел и решка" делает все, что запрещено для людей с ее диагнозом. Так, звезда носит обувь на высоком каблуке, совершает длительные перелеты, носит тяжелые рюкзаки и занимается экстремальными видами спорта.

Поклонники неоднозначно отнеслись к признанию ведущей. Некоторые испугались за нее и людей с таким же диагнозом. "И ведь кто-то сейчас возьмет пример с вас. И пойдет прыгать с тарзанки. Только у него не получится остаться в целости и сохранности. Странные вы вещи пишите", – высказался один из фолловеров.

Другие же пришли в восторг от мужества и силы воли Регины Тодоренко. "Вы невероятно сильный человек! Я вами очень восхищаюсь, никто так не сможет, как вы... Вы умничка, мотиватор для всех", – заявил подписчик.