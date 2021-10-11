"Ужас!": изменившаяся Тодоренко вызвала рвотный рефлекс

Регина Тодоренко показала поклонникам новое фото, на котором ее не узнали.

Все помнят и любят белокурую и озорную Регину Тодоренко, которая легко скачет по горам и показывает всему миру невероятные красоты в программе "Орел и решка". Но вот в жизни ведущей наступила, кажется, черная полоса. В своем "Инстаграм" Тодоренко предстала со смоляными черными коротко подстриженными волосами, чем шокировала поклонников.

Тодоренко призналась, что для нее самой стало неожиданностью такое преображение внешности. При этом ведущая сделала загадочное выражение лица, позируя в образе. Она слегка приоткрыла рот, демонстрируя исправленный брекетами прикус, и таинственно прищурила глаза. Фанаты признали, что ей совсем не идут черные волосы, а уж тем более густая ровная челка. Некоторые даже оставили в комментариях смайлики, означающие тошноту и рвоту.

"Очень не идет"; "О нет! По моему мнению Вам челка не идет вовсе. И такой цвет тем более..."; "Очень некрасиво", – сокрушались поклонники.

Однако внимательные фанаты быстро раскусили коварную Регину Тодоренко. Они разглядели на фото сзади маленький пучок ее белокурых волос. Как выяснилось, черные волосы Тодоренко – всего лишь парик. Вероятно, ведущая примерила новый образ для какого-то проекта.

Стоит отметить, что муж Регины Тодоренко певец Влад Топалов тоже не в восторге от таких преображений благоверной. В прошлый раз, когда Регина покрасилась в темный цвет, он явно выражал недовольство.