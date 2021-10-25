"Любит делать громкие заявления": известная певица уличила пропавшую Тодоренко во лжи

Артистка считает, что не нужно верить ведущей на слово. Ранее теледива заявила, что покидает социальную сеть. Причем сделала она это без объяснения причин.
Поклонники принялись бурно обсуждать эту новость, предположив, что дело во введении соцсетью новых правил. Анна Калашникова же придерживается другого мнения. Она заявила, что Регина Тодоренко "любит делать громкие заявления".
Блогер до конца не верит в то, что телеведущая действительно удалится из "Инстаграм". Она заподозрила, что звезда намеренно лжет по каким-то своим причинам. Певица не исключает, что впоследствии знаменитость заявит, что погорячилась и вновь начнет вести свой микроблог.
Исполнительница напомнила, что Регина Тодоренко имеет огромную аудиторию и является лицом многих рекламных кампаний. Она констатировала, что соцсеть приносит теледиве большой доход, и терять средства звезду было бы невыгодно, тем более в период пандемии.
Отметим, что последний пост Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге два дня назад. Напомним, ранее уход звезды из "Инстаграм" прокомментировала психолог Марина Солдатенкова.
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