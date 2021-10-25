"Любит делать громкие заявления": известная певица уличила пропавшую Тодоренко во лжи

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Среда
27 октября
Лента новостей
08:54
Вскрылись ужасающие данные о семье 81-летней Светличной: Эгоистично и жестоко
08:40
Россиян предупредили об изменениях цен на продукты к Новому году
06:19
В ноябре рубль продолжит укрепляться
04:21
Быстрая уборка: 4 простых техники, которые помогут всегда держать дом в чистоте
02:34
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
00:45
День Параскевы Грязнухи: что нельзя делать 27 октября
21:44
"Не успели": из-за пропавшей Светличной погиб простой человек
21:16
Легла под нож: 81-летняя Лариса Голубкина неожиданно помолодела
21:15
В Новокузнецке произошло массовое ДТП с участием автобуса
20:53
В подмосковном Видном взорвался газ в жилом доме
20:50
А где Киркоров? Дава провел веселую ночь в компании сексуальной красавицы
20:37
Появились шокирующие кадры Светличной из клиники после пропажи
20:11
Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский стал визуализацией коррупции
20:06
Режиссера "Аритмии" Хлебникова доставили в больницу с ковидом
19:54
В Богородске мужчина погиб в бетономешалке
19:43
"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном
19:20
"Он вообще никакос": солист группы "Ляпис Трубецкой" объяснил избиение зрителя на своем концерте
19:17
"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
19:13
Перестала выходить: состояние 95-летней королевы Елизаветы II ухудшилось
18:44
Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала
18:42
"Не узнать!": в Сети всплыли снимки Бабкиной до пластики
18:42
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
18:30
"Переступила через труп": Спрятавшая глаза Собчак вывалила правду о пережитом
17:57
Разрушение психики: почему Уварова исчезла на фоне бешеной популярности сериала "Не родись красивой"
17:47
"Не доверяю ей больше": обиженная Макеева наплевала на подругу
17:35
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
17:33
Заполнить украинскую газотранспортную систему могут только марсиане – эксперт Пикин
17:15
Нелли Уварова из "Не родись красивой" потеряла ребенка: Часами смотрела на живот
17:04
"Некорректно формулирую мысли": затравленный Моргенштерн нелепо оправдался за слова о Дне Победы
16:37
Позеленел от злости: Принц Уильям взбесился из-за напоминания о скандальном признании матери
16:26
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
16:22
"Это было ужасно. Не хочу возвращаться": Кабаева потеряла себя
16:17
Пора менять мужика: помолодевшей Пугачевой посоветовали бросить Галкина
16:07
Отчаявшаяся Асмус заявила об уходе в монастырь после секс-скандала: Разврат окончен
15:58
Политолог Корнилов: Зеленский пошел по стопам Януковича
15:42
Пригожин врезал плюнувшему на День Победы Моргенштерну: Попроси прощения, будь мужчиной
15:41
"Это неадекватность": эксперт Марков о призыве Германии показать России угрозу ядерной войны
15:27
Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат
15:22
Без громких заявлений: Петров высказался о скорой свадьбе с Милославской
15:18
Довольного Цискаридзе сняли во время поцелуя с мужчиной
15:02
Выхода нет: Появилась информация о разводе Миддлтон и принца Уильяма
15:00
14 лет спустя: что стало с Корнелией Манго после "Фабрики звезд"
14:43
"Легко ликвидировать": Моргенштерном заинтересовались в Кремле после слов о Дне Победы
14:37
Считал умершим: Нилов из "Улиц разбитых фонарей" много лет не общался с сыном от Климовой
14:34
Обнажившаяся Варнава заговорила об искренности
14:25
"Особая ненависть": Сбежавшая из больницы Гузеева швыряется гнилью
14:23
Барецкий спровоцировал серьезное ДТП с ребенком на МКАДе: Машина смялась
14:23
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла из-за отравления алкоголем
14:10
19 миллионов и элитный район: Плюнувшая в нищий народ Водонаева купила квартиру коту
13:55
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов
"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты
"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка
"Песни посвящает нашему погибшему ребенку": всплыл любовник Бузовой
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Любит делать громкие заявления": известная певица уличила пропавшую Тодоренко во лжи

"Любит делать громкие заявления": известная певица уличила пропавшую Тодоренко во лжи

Анна Калашникова отреагировала на известие о том, что Регина Тодоренко ушла из "Инстаграм".
прочитано 1885 раз

Артистка считает, что не нужно верить ведущей на слово. Ранее теледива заявила, что покидает социальную сеть. Причем сделала она это без объяснения причин.

ПО ТЕМЕ

Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко

"Отключиться от происходящего": что будет с Владом Топаловым после ухода 31-летней Регины Тодоренко

 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Поклонники принялись бурно обсуждать эту новость, предположив, что дело во введении соцсетью новых правил. Анна Калашникова же придерживается другого мнения. Она заявила, что Регина Тодоренко "любит делать громкие заявления".

Блогер до конца не верит в то, что телеведущая действительно удалится из "Инстаграм". Она заподозрила, что звезда намеренно лжет по каким-то своим причинам. Певица не исключает, что впоследствии знаменитость заявит, что погорячилась и вновь начнет вести свой микроблог.

Исполнительница напомнила, что Регина Тодоренко имеет огромную аудиторию и является лицом многих рекламных кампаний. Она констатировала, что соцсеть приносит теледиве большой доход, и терять средства звезду было бы невыгодно, тем более в период пандемии.

Отметим, что последний пост Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге два дня назад. Напомним, ранее уход звезды из "Инстаграм" прокомментировала психолог Марина Солдатенкова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 20:12 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость877023
Пожаловаться Ответить
Наконец то- ушла, ушла ли эта пучеглазая тупица насовсем? Будем надеяться или опять врет как всегда
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос

Женщина борется с болезнью
Шоу-бизнес

"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном

Певицу посещали ужасные мысли
Шоу-бизнес

Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат

Женщинам грозит расплата
Шоу-бизнес

Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена

Бедняжка намучилась

Гороскоп

Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября

Здоровье

В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки
В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса
Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса

Спорт

Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте
Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает

Регионы

В Богородске мужчина погиб в бетономешалке
В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме
В Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
В Челябинске избили лопатой притронувшегося к чужой машине мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+