Всплыли первые фото дочери 53-летней звезды "Битвы экстрасенсов": О боже

Несколько часов назад в Сети появилась целая серия фотографий малышки с родителями. Оказалось, что сегодня ей исполнился год. Трогательная мама поздравила наследницу с праздником. Она отметила, что они с мужем всегда будут рядом, чтобы помогать и оберегать. Елена Голунова пожелала дочери жить "долго и счастливо".
Публика долго выпрашивала у звезды "Битвы экстрасенсов" снимок маленькой девочки. Однако сибирская колдунья, как она сама себя называет, стояла на своем. Известно, что многие публичные личности отказываются демонстрировать лица детей до года. В детали сама Елена не вдавалась.
При этом поклонники просто ахнули при виде малышки. Они указали, что она невероятно похожа на папу, но и мамины черты в лице ребенка разглядеть несложно. Подписчики пожелали матери и дочери здоровья и счастья. Они подчеркнули, что малышка уже очень красивая, а любовь родителей чувствуется даже через экран.
"Папина копия! Здоровья малышке и всей Вашей семье!", "Чудо малышка", "Ну, просто маленькая принцесса! Глазки бусинки", "О боже, какая прекрасная! Нельзя так", "Девочка загляденье! Пусть будет здоровая", "Просто солнышко", "Цветочек самый красивый", – оставили теплые комментарии поклонники.
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