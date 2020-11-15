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Шоу-бизнес

"Не шлите никому деньги": Звезда "Битвы экстрасенсов" дала совет россиянам

Елена Голунова и Влад Кадони. Фото: www.instagram.com /golunovaofficial Наименование профиля”
Финалистка 13 сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" и мать Влада Кадони обратилась к россиянам с предостережением. Елена Голунова рассказала о принципах работы в условиях пандемии.
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Ясновидящая уверена, что в сфере магии и мистики появилось много самозванцев и мошенников. В условиях самоизоляции эта проблема становится все более актуальной, поскольку личные встречи обычных людей с экстрасенсами становятся все более редкими. Многие обладатели паранормальных способностей проводят сеансы по видеосвязи в режиме онлайн, к чему экс-участница "Битвы экстрасенсов" относится недоверчиво.

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Сюжеты Битва экстрасенсов

Елена Голунова сообщила, что никогда не проводила с клиентами дистанционные сеансы магии. Женщина считает, что полноценная и эффективная работа с человеком возможна только на близком расстоянии и вживую. Мать Влада Кадони заявила, что людей массово обманывают, когда просят отправить деньги для проведения мистических процедур. Сама она никаких предоплат не берет.

Чтобы обезопасить россиян от попадания на мошеннические уловки, она посоветовала им лично встречаться с обладателями экстрасенсорных способностей, не полагаясь на дистанционные сеансы. "Я считаю, что надо подождать с решением некоторых вопросов. Не шлите никому деньги.", – выразилась финалистка 13-й "Битвы экстрасенсов".

Колдунья считает, что новый сезон телепроекта сделан очень интересно. Она болеет за нескольких участников и планирует поздравить их в финале. Елена Голунова считает, что способности нынешних участников "Битвы экстрасенсов" не хуже, чем у героев предыдущих сезонов.

Автор: 15 ноября 2020, 14:29 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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