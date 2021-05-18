"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь

После свежей фотосессии Мирославы Карпович россияне недоумевают: что Павел Прилучный в ней нашел?

Звезда сериала "Папины дочки" часто нарывается на критику публики. Ведь ее считают разлучницей актера с женой – Агатой Муцениеце. На сей раз на 35-летнюю артистку обрушилась лавина негатива из-за снимков в "Инстаграм".

Избранница Павла Прилучного опубликовала в своем микроблоге подборку стильных фото. Преданные поклонники восхитились стройностью и шармом Мирославы Карпович. Но многие фолловеры считают, что девушке необходимо срочно набрать вес.

Подписчики были шокированы тому, что кожа звезды выглядит дряблой и обвисшей, а ее худоба дошла до такой степени, что торчат кости. Россияне раскритиковали нескладную угловатую фигуру возлюбленной Павла Прилучного. "Тело старухи!", "У моей бабушки такая кожа", – прокомментировали кадры фотосессии фолловеры.

Напомним, на майских праздниках Павел Прилучный побывал с Мирославой Карпович в Казани. Артист выступил на Дне Победы на площади Тысячелетия. Актриса в это время находилась на трибуне.

Примечательно, что чета по сей день избегает совместных фото. Но иногда досужие поклонники все-таки ловят пару в объективы своих фотокамер.

