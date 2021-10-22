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Шоу-бизнес
Переезд из страны, слухи о любовницах и возвращение на "Дом-2": как живут Дарья и Сергей Пынзарь после проекта

Переезд из страны, слухи о любовницах и возвращение на "Дом-2": как живут Дарья и Сергей Пынзарь после проекта

Как сложилась жизнь одних из самых ярких участников проекта "Дом-2" за пределами телестройки
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Пара Дарьи и Сергея Пынзарь является, пожалуй, самой яркой и известной за всю историю телепроекта "Дом-2". Поклонникам посчастливилось наблюдать, как развиваются их отношения, с самого начала – супруги оставались под прицелом камер даже после рождения первенца. Однако далеко не все знают, как сложилась их жизнь после ухода из телестройки.

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 Дарья Пынзарь (Черных)

Дарья Пынзарь (Черных) участница "Дома-2"

Дарья Черных стала участницей "Дома-2", когда ей был 21 год, в 2007 году – обаятельная блондинка сразу покорила и многих молодых людей, и ведущих проекта, и телезрителей. К тому же, девушка с порога рассказала всем свой секрет – на тот момент она была невинной.

Однако Дарья и Сергей не стали друг у друга первой симпатией в стенах телестройки. Сначала Черных сблизилась с Солнцевым, затем стала встречаться с Черкасовым, а весной 2008 года на проект пришел Пынзарь. Мужчина попытал счастье с несколькими девушками, а только потом подружился с Дарьей. Со временем их дружба переросла в отношения.

С первой проблемой пара столкнулась в тот момент, когда дело дошло до интима – Черных панически боялась подпускать к себе мужчин. Однако влюбленные преодолели и этот страх, и все скандалы в отношениях – однажды их ссора на почве ревности едва не привела к расставанию. В 2010 году Дарья и Сергей поженились – эта свадьба стала одним из самых ярких событий на проекте. Но даже после этого "Дом-2" остался частью их жизни.

В 2011 году в семье Пынзарей случилось пополнение – у пары родился первенец Артем. Несмотря на то, что в последующие годы супруги стали реже появляться на экранах, мальчик все равно буквально рос на глазах у телезрителей и стал практически главным участником проекта. Однако в 2015 году семья, которая успела обзавестись магазином одежды за пределами телестройки, покинула "Дом-2". А в следующем году у них родился второй наследник Давид.

Хотя Пынзари и исчезли с экранов телевизоров, Дарья транслировала часть жизни семьи в социальных сетях – уже на тот момент у нее была большая база поклонников. В 2018 году супруги вместе с детьми переехали в Турцию, а после стали заниматься там недвижимостью. Часто возлюбленным приходилось жить в разлуке – Сергей мог на несколько недель уезжать по работе в Москву. В этом время Сеть заполоняли слухи о его любовных похождениях на стороне.

Несколько лет назад Дарья, в свою очередь, решила плотно заняться своей внешностью. Девушка сделала пластику лица, чтобы избавиться от второго подбородка и брылей. А в прошлом году Пынзарь удалила из груди импланты, чтобы вернуть ей былую натуральность.

Несмотря на то, что семья уже несколько лет живет своей жизнью вдали от любовных интриг "Дома-2", в июне этого года Пынзари сообщили поклонникам радостную новость – пара вернулась на проект в качестве ведущих.

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Фото: www.instagram.com / pinzar_sergei
22 октября 2021, 04:12 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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