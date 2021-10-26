А где Киркоров? Дава провел веселую ночь в компании сексуальной красавицы

Диджей Катя Гусева, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Аделина Сотникова, звезда "Дома-2" Лера Фрост и множество блогеров стали гостями концерта Давы. А потом звезды переместились на грандиозное afterparty в соседнее с "Известия-Холлом" здание.
Владелица Юлия Корелина и ее event-агентство JKAgency устроила королевский праздник для виновника торжества. Со стороны могло показаться, что здесь чествуют знаменитость мирового уровня.
Правда, приходивший на концерт король российской эстрады Филипп Киркоров на банкет не пришел. Чем вызвал пересуды – люди привыкли, что он часто появляется в свете вместе с Давидом Манукяном. Летом на премии канала "МУЗ-ТВ" они и вовсе предстали перед ошарашенной публикой в виде гей-пары молодоженов. Скандал был грандиозный!
Но то было всего лишь эпатажное шоу ради хайпа и пиара. Теперь же с Давой отлично смотрелись и роскошная Катя Гусева, и сексуальная Юлия Корелина – любая красавица могла бы стать парой такому завидному жениху! Кстати, холостяку.
"Я рада, что на нашей эстраде появляются такие новые, интересные, стильные артисты, – говорит Катя Гусева. – Он не боится смелых поступков, любит будоражить публику, умеет держать ее внимание. А это признак большого артиста. Мне даже хочется поработать с ним, записать какой-то трек".
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