Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву

Российский телеведущий Владимир Соловьев часто критикует Ксению Собчак и называет ее "кровавой барыней". Известно, что именно с таким названием у ведущей заведен телеграм-аккаунт.
В эфире шоу "Полный контакт" Владимир Соловьев в очередной раз жестко прошелся по Ксении Собчак, припомнив ей недавнее смертельное ДТП в Краснодарском крае, с которого "кровавая барыня" попросту "свинтила".
По словам Соловьева, хоть Собчак и жаловалась на травмы после ДТП, а все же прекрасно смогла провести свадьбу бывшего чиновника-миллионера Андрея Вавилова в Италии, пока в России хоронили 35-летнюю жертву той ужасной аварии.
По мнению Соловьева, для Собчак это событие не имеет никакого значения, поскольку для нее это всего лишь челядь, которая встала у нее на пути.
Ксения Собчак решила ответить на критику Соловьева в той же манере. В своем "Инстаграм" она опубликовала фото с озера Комо в Италии, как раз с той свадьбы сенатора, а в тексте упомянула Соловьева.
Ведущая заявила, что Соловьев постоянно позорит с экрана гниющую "гейропу", а сам то от нее не спешит отказываться.
"Красивое все-таки место выбрал себя для дачи Владимир Соловьев", – написала Собчак, дав смачную оплеуху ведущему.
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