"Совесть имейте!": Малахова и Светличную обвинили в грязном пиаре

Несколько дней вся страна переживала за 81-летнюю звезду "Бриллиантовой руки", которая внезапно пропала со всех радаров. К поискам артистки подключилась полиция и добровольцы из отряда "ЛизаАлерт". Однако вскоре выяснилось, что с актрисой все в порядке – Светлана Светличная сама появилась в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".
Многие телезрители оказались страшно возмущены поступком звезды, которая заставила волноваться многочисленных поклонников. А после того, как Андрей Малахов опубликовал совместное фото со Светланой Светличной в своем инстаграм-аккаунте, подписчики засыпали телеведущего гневными комментариями. Фолловеры обвинили знаменитостей в грязном пиаре и отметили, что у таких людей не осталось ничего святого.
Возмущенные пользователи написали:
"Уже тошнит и хочется плеваться от этого дешевого популизма...", "Малахов, в Вас что-то святое хоть вообще осталось???", "Кто бы сомневался в ваших дешевых постановках!", "Людей за дураков держат! Заблудилась в Останкино между съемками", "Не смешно, 2 канал решил пропиарится. Старый человек, совесть имейте".
Пользователи с сарказмом отметили, что актриса потерялась в программе Дмитрия Борисова, а нашлась у его конкурента – Андрея Малахова. По мнению людей, все участники этой истории просто решили подзаработать на чувствах аудитории.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, чем владеет Светлана Светличная и кому она завещает свои богатства.
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