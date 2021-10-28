Обрекают на смерть: страшная правда о состоянии 81-летней Светличной

Недавно артистка просто исчезла. Близкие и поклонники быстро забили тревогу.

Светлана Светличная просто перестала выходить на связь. Ее родственники начали жаловаться на то, что не могут дозвониться до знаменитости. Публика была крайне обеспокоена, ведь актрисе уже 81 год, и у нее имеются некоторые проблемы со здоровьем. Однако все завершилось достаточно неожиданно.

Светлану Афанасьевну обнаружили в одной из студий известного ток-шоу. Оказалось, что она устала от той жизни, которая у нее есть сегодня, а потому решила изменить ее именно таким путем. Накануне с комментарием выступила близкая подруга актрисы. Она призналась, что, побывав на программе, понимает, почему отношения с внучкой у Светличной вовсе не близкие.

Приятельница актрисы также указала, что ее сын сделал главную ошибку в момент, когда увез мать из любимой квартиры в другой район. Там остались все ее родные места и друзья. Ее позицию разделяет и медиум, Мирослава Коллавини. По ее мнению, сейчас звезда отечественного кино живет воспоминаниями. Светлане Светличной якобы было бы намного комфортнее находиться в местах, которые дороги ей. Однако в новых апартаментах она ощущает себя "пленницей".

Экстрасенс указала, что сознание артистки уже слегка "оторвано от реальности". Она не принимает своего сына. При этом, по мнению медиума, с его стороны обижаться на маму за исчезновение – не совсем корректное решение. Она отметила, что в новых стенах Светлане Афанасьевне станет хуже, а потому оставлять ее там якобы просто жестоко. "Оставлять в чужой однокомнатной квартире – обрекать на смерть", – резко высказалась Мирослава.

