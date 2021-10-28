Обрекают на смерть: страшная правда о состоянии 81-летней Светличной

Светлана Светличная просто перестала выходить на связь. Ее родственники начали жаловаться на то, что не могут дозвониться до знаменитости. Публика была крайне обеспокоена, ведь актрисе уже 81 год, и у нее имеются некоторые проблемы со здоровьем. Однако все завершилось достаточно неожиданно.
Светлану Афанасьевну обнаружили в одной из студий известного ток-шоу. Оказалось, что она устала от той жизни, которая у нее есть сегодня, а потому решила изменить ее именно таким путем. Накануне с комментарием выступила близкая подруга актрисы. Она призналась, что, побывав на программе, понимает, почему отношения с внучкой у Светличной вовсе не близкие.
Приятельница актрисы также указала, что ее сын сделал главную ошибку в момент, когда увез мать из любимой квартиры в другой район. Там остались все ее родные места и друзья. Ее позицию разделяет и медиум, Мирослава Коллавини. По ее мнению, сейчас звезда отечественного кино живет воспоминаниями. Светлане Светличной якобы было бы намного комфортнее находиться в местах, которые дороги ей. Однако в новых апартаментах она ощущает себя "пленницей".
Экстрасенс указала, что сознание артистки уже слегка "оторвано от реальности". Она не принимает своего сына. При этом, по мнению медиума, с его стороны обижаться на маму за исчезновение – не совсем корректное решение. Она отметила, что в новых стенах Светлане Афанасьевне станет хуже, а потому оставлять ее там якобы просто жестоко. "Оставлять в чужой однокомнатной квартире – обрекать на смерть", – резко высказалась Мирослава.
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Кто подскажет?