Сообщите родным: таскающуюся по электричкам Светличную в деменции приняли за сбрендившую старушку

"Я вчера видела Светлану Светличную, – сообщила актриса Марина Клещева. – В электричке Царицино – Серпухов. И это не сон. Высокая, изящная, в огромной зимней шляпе, как зонт, почти накрывший два ряда сидений, отороченной, каким то голубым мехом, в обтягивающем элегантном черном пальто".
"Она царственной величавой походкой прошла до первого вагона, потом обратно... – продолжает Клешева. – Увидела Давиду у меня на колеях, который лупил собачьи глазенки, улыбнулась. И пошла дальше. Никто не крикнул: "Это ж Светличная! "Все запаренные, уставшие, просто обернулись на даму в странном одеянии... И забыли".
Пассажирам электрички экстравагантная Светличная показалась городской сумасшедшей. "Я сама-то сообразила, что это она, только когда доехала домой, – удивляется Клещева. – Позвонила на телевидение, рассказала. Мне хочется, что бы родственникам передали, где она может находиться, когда они ее потеряют. Но мне до сих пор нехорошо от этой встречи".
"Это одиночество, ребята, – считает Марина. – И попытка проверить, помнит ли ее простой народ не в студии, не с экрана, а вот так, в электричке Царицино-Серпухов. Я так думаю. Слишком печальной была эта царственная улыбка. И только мы с Давидом улыбнулись этой великой артистке, так и не поняв что это было".
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Кто подскажет?