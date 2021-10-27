Сообщите родным: таскающуюся по электричкам Светличную в деменции приняли за сбрендившую старушку

Вся страна несколько дней была на ушах – искали страдающую деменцией 81-летнюю Светлану Светличную. Потом она вдруг появилась в студии Андрея Малахова и объяснила: "У меня случилась маленькая неприятность, мне было плохо спать". А сразу после эфира актриса и вовсе совершила странный поступок...

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