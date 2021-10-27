Бывший муж успокоил остро отреагировавшую на сплетников Порошину: Маня, это было и будет

Недавно в Сети появились слухи о беременности Марии Порошиной. Сплетни спровоцировал кадр со съемок, на котором актриса выглядит заметно прибавившей в весе.
В свежем интервью звезда сериала "Медиум" отметила, что публика постоянно приписывает ей интересное положение и новые романы. Часто друзья рассказывают Порошиной, дескать, очередная глупость о ней распространилась в Сети.
"Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала", – призналась Мария. Не принимать слухи близко к сердцу актрису научил экс-супруг Гоша Куценко. Бывший муж нашел слова, которые успокоили Порошину. "Маня, это было и будет", – поддержал актрису экс-супруг. Гоша добавил также, что бороться со светскими сплетниками бесполезно и доказать им что-либо невозможно.
Порошина поведала, что Куценко часто сталкивался с клеветой в свой адрес. Актер даже судился с людьми, которые распространяли неправдивые данные о нем. Сама Мария материалы о себе в СМИ игнорирует. Человек публичной профессии, говорит актриса, должен быть готов к неприятным статьям в прессе. Порошина считает, что надо быть сильной и благодушной.
Напомним, у Марии Порошиной пятеро детей – четыре дочери и сын. Детей звезде помогают воспитывать профессиональные няни.
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