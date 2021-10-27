От чего толстеет Мария Порошина: актриса обратилась к специалистам

Актриса Мария Порошина обожает вкусно поесть. Любимые блюда знаменитости очень калорийные – это жареная картошка с белыми грибами, пельмени, гречка с салом и луком. Кроме того, звезда сериала "Всегда говори "всегда" обожает китайскую и японскую кухню.
По словам Порошиной, сама она о лишних килограммах не переживает. Худеть знаменитости приходится из-за работы. Камера, говорит артистка в свежем интервью, визуально прибавляет шесть-восемь килограммов. Марии приходится следить за фигурой, чтобы хорошо смотреться в кадре и быть активной на сцене. Порошина задействована в спектаклях, где от нее требуется легкость и подвижность.
Звезда сериала "Всегда говори "всегда" обычно толстеет в моменты активной работы. Из-за насыщенного графика у нее нет времени на сон, правильное питание и спорт. Нарушение режима всегда приводит к набору лишних килограммов, признается Мария.
Худеть звезде помогают диетолог и эндокринолог. По совету специалистов Порошина устраивает себе разгрузочный день – один в неделю. Периодически Мария садится на очищающие диеты, которые помогают организму. Актриса пьет коктейли с отрубями, употребляет витамин D3, омега-3, а также минералы: цинк и селен.
Обедая на съемках знаменитость выбирает только сбалансированные блюда. Кроме того Порошина жестко контролирует объем порции – не более половины стакана. Мария ест каждые три часа, поэтому всегда берет с собой легкие перекусы.
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