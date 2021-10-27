"Хотелось расслабиться и повеселиться": Галкин признался в чудовищном вранье

На видеосервисе PREMIER выходит шоу "Блеф", в котором звезды врут друг другу и не краснеют. Ведущим проекта стал Максим Галкин.
По правилам шоу две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Цель каждого — отгадать, правда история или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выиграет тот, кто наберет больше очков.
"Вообще к вранью я отношусь негативно, но шоу "Блеф»" — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды, – говорит Галкин. – Это необычное шоу, в котором известные люди фактически разыгрывают друг друга. Даже я, зная этих людей, часто не понимал, правда история или ложь. Это весело, очень смешно, и я рекомендую "Блеф" всем, кто хочет расслабиться и поднять себе настроение!"
"Блеф" выйдет на PREMIER 28 октября. В гости к Максиму Галкину придут Николай Басков и Александр Ревва.
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