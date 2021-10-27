Бросивший старуху Гоген Солнцев женится на молоденькой падчерице

Российский шоумен и бывший участник скандального проекта "Дом-2" Гоген Солнцев женится на собственной падчерице. Посе скандального развода с Катериной Терешкович артист не решился окончательно порвать с этой семьей. Об этом рассказала его подруга Лидия Алифиренко.
Поклонники были шокированы такой новостью, ведь дочь Терешкович фактически является родственницей Гогена Солнцева, хоть и не кровной.
Более того, Солнцев чаще выбирал себе в спутницы женщин постарше, и никто не ожидал увидеть рядом с ним очаровательную молодую красотку.
По словам подруги Гогена Солнцева, в последнее время шоумен пошел по рукам и стал вести странный образ жизни. Он якобы вызывал на дом жриц любви, устраивал крупные попойки. В своем "Инстаграм" Гоген Солнцев даже публиковал различные объявления о поиске любовниц. Вскоре Гоген объявил, что снова женится, причем на дочери своей бывшей жены.
По словам приближенных к звездному семейству, на свадьбе Гогена Солнцева с его падчерицей присутствовали около 15 человек. Первым в ЗАГС приехал сам жених, нарядно одетый. Потом приехала и невеста. Поклонники отметили, что дочь Терешковой очень похожа на нее саму.
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Кто подскажет?