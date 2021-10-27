Три года спустя: что стало с бывшей женой Шнурова Матильдой после развода

В отличие от звездного экс-супруга Матильда так и не нашла нового избранника

В 2018 году Матильда и Сергей Шнуровы объявили о разрыве спустя восемь лет брака. Для многих поклонников новость стала шоком – со стороны казалось, что эта пара по-настоящему счастлива. Однако уже вскоре после расставания лидер группы "Ленинград" женился снова, а Матильда теперь живет своей жизнью.

Первое время после развода Шнуров еще уделял какое-то внимание своей экс-супруге – несколько стихов в своем инстаграм-аккаунте он посвятил именно ей. А Матильда, в свою очередь, открыто давала понять, что хочет и готова остаться с бывшим мужем друзьями. Однако за три года экс-возлюбленные так ни разу и не встретились.

Вскоре после развода лидер группы "Ленинград" нашел новую избранницу – в 2018 году он женился на Ольге Абрамовой, дочке уральского бизнесмена Валерия Абрамова. А его экс-супруга так и не встретила новую любовь, однако в разговоре с "Tatler" Матильда заявила, что жить без брака ей скучно и она обязательно намерена выйти замуж снова.

За три года появление бывшей жены музыканта с мужчиной обсуждали всего пару раз – чаще всего она проводит время в компании звездных дам. Так светская львица не раз появлялась на публике с Ксенией Собчак, а свой 35-й день рождения летом этого года встретила в компании Насти Ивлеевой.

Карьера Матильды, в отличие от личной жизни, после развода стала еще большее успешной. Девушка не только стала намного популярнее, но и полностью посвятила себя бизнесу. Однако здесь у экс-супруги Шнурова тоже случилась неприятность: несколько дней назад стало известно, что ей пришлось закрыть свое ЗОЖ-кафе BioMyBio в Санкт-Петербурге из-за пандемии.

К тому же, недавно Матильда продала свою дорогую квартиру в элитном районе, стоимость которой может превышать 50-70 миллионов рублей. Шнурова не комментирует происходящее в ее жизни и лишь рассказывает своим подписчикам в "Инстаграм", что любит избавляться от старого. Однако, если верить слухам, вскоре бывшая жена артиста планирует перебраться в столицу.