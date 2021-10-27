Три года спустя: что стало с бывшей женой Шнурова Матильдой после развода

В 2018 году Матильда и Сергей Шнуровы объявили о разрыве спустя восемь лет брака. Для многих поклонников новость стала шоком – со стороны казалось, что эта пара по-настоящему счастлива. Однако уже вскоре после расставания лидер группы "Ленинград" женился снова, а Матильда теперь живет своей жизнью.
Первое время после развода Шнуров еще уделял какое-то внимание своей экс-супруге – несколько стихов в своем инстаграм-аккаунте он посвятил именно ей. А Матильда, в свою очередь, открыто давала понять, что хочет и готова остаться с бывшим мужем друзьями. Однако за три года экс-возлюбленные так ни разу и не встретились.
Вскоре после развода лидер группы "Ленинград" нашел новую избранницу – в 2018 году он женился на Ольге Абрамовой, дочке уральского бизнесмена Валерия Абрамова. А его экс-супруга так и не встретила новую любовь, однако в разговоре с "Tatler" Матильда заявила, что жить без брака ей скучно и она обязательно намерена выйти замуж снова.
За три года появление бывшей жены музыканта с мужчиной обсуждали всего пару раз – чаще всего она проводит время в компании звездных дам. Так светская львица не раз появлялась на публике с Ксенией Собчак, а свой 35-й день рождения летом этого года встретила в компании Насти Ивлеевой.
Карьера Матильды, в отличие от личной жизни, после развода стала еще большее успешной. Девушка не только стала намного популярнее, но и полностью посвятила себя бизнесу. Однако здесь у экс-супруги Шнурова тоже случилась неприятность: несколько дней назад стало известно, что ей пришлось закрыть свое ЗОЖ-кафе BioMyBio в Санкт-Петербурге из-за пандемии.
К тому же, недавно Матильда продала свою дорогую квартиру в элитном районе, стоимость которой может превышать 50-70 миллионов рублей. Шнурова не комментирует происходящее в ее жизни и лишь рассказывает своим подписчикам в "Инстаграм", что любит избавляться от старого. Однако, если верить слухам, вскоре бывшая жена артиста планирует перебраться в столицу.
Популярные темы форума
Как перестать жрать на ночь?
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!