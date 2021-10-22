Бывшая жена окончательно избавилась от памяти о Шнурове

После развода экс-лидер группы "Ленинград" оставил бывшей жене роскошную квартиру на набережной Крюкова канала в Санкт-Петребурге, где супруги долгое время жили вместе. Почти сразу недвижимость была выставлена на продажу, но, видимо, только недавно сделка наконец состоялась. Матильда Шнурова распрощалась с любимой квартирой, а заодно и с собственным прошлым.
Как сообщила "КП", площадь квартиры Шнуровой составляет 150 квадратных метров. Учитывая размер жилья, оставшуюся дорогую мебель и отделку, а также элитный район, стоимость такой недвижимости вполне может превышать 50-70 миллионов рублей.
Судя по всему, сама Матильда была рада окончательно избавиться от памяти о бывшем муже. В своем инстаграм-аккаунте женщина отметила, что она очень любит избавляться от вещей, которые раньше много значили для нее, но больше не имеют к ней никакого отношения. Теперь Шнурова чувствует себя обновленной и любуется видом из новых окон.
Совсем недавно в жизни бывшей жены Сергея Шнурова произошло еще одно важное изменение: женщине пришлось закрыть свой ресторан на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга, который проработал полтора года. К большому сожалению, детище Матильды Шнуровой стало жертвой пандемии коронавируса.
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