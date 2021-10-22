"Я не смогу этого ему простить": экс-солистка "Ленинграда" о подлости Шнурова

Артистка приняла участие в проекте "Загугли звезду" портала Teleprogramma.pro. Певица поведала, как пришла в популярную группу и почему ушла из "Ленинграда".
Алиса Вокс завила, что покинула коллектив не из-за сольной карьеры, а потому, что устала терпеть плохое отношение к себе и травлю. По словам звезды, атмосфера в группе, поведение участников и требования к ней перестали быть адекватными.
Исполнительница заверила, что после ее ухода Сергей Шнуров сделал все, чтобы ее уничтожить как певицу. Вокс отметила, что про нее стали распускать слухи, что якобы ее уволили из-за звездной болезни. Артистка посетовала, что не может вызвать музыканта за ложь на ринг, потому что она не мужчина, и их силы не равны.
Алиса Вокс посетовала на то, что сейчас прав тот, у кого больше подписчиков в соцсетях. Певица заявила, что Сергей Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и растоптал ее. "Я не смогу этого ему простить", – призналась знаменитость.
По мнению Алисы Вокс, Сергей Шнуров поступил подло и не достойно мужчины. "Добил лежачего", – заключила певица. Ранее стало известно, что исполнительница подала иск против бывшего коллеги и хочет отсудить у него 19 с половиной миллиона рублей.
Популярные темы форума
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
Письмо папе
как признаться в чувствах?
Какой подарок сделать бабушке?