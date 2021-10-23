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Шоу-бизнес
Матильда Шнурова избавилась от элитной квартиры и решила покинуть город

Матильда Шнурова избавилась от элитной квартиры и решила покинуть город

Матильда Шнурова долгое время жила в Питере. Сейчас она продала квартиру и закрыла ресторан.
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Когда-то Сергей и Матильда Шнуровы были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Многие восхищались тем, какие отношения между ними сложились. К сожалению, спустя несколько лет артисту и его пассии пришлось разойтись.

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Экс-супруга музыканта все это время жила в культурной столице России, но по слухам, скоро она из Санкт-Петербурга переедет в Москву. Дело в том, что Шнурова продала дорогое жилье, стоимость которого оценивается в 50-70 миллионов рублей.

Также бывшая жена солиста группы "Ленинград" закрыла свой ресторанный бизнес в том же городе. До этого ходило множество разговоров о том, что красотка собирается открыть ресторан в Москве.

Сама бывшая знаменитого артиста особо не комментирует то, что происходит в ее жизни. Она лишь рассказала, что любит избавляться от всего старого.

"Как я люблю, когда пространство освобождено от всего, что не имеет к настоящему никакого отношения", – говорит она.

Напомним, что Сергей и Матильда Шнуровы были женаты восемь лет. Они познакомились в 2007 году, а уже в 2008 влюбленные сыграли свадьбу. Матильду не смутило, что ее избранник старше ее на 13 лет.

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Матильда Шнурова. Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press/ www.globallookpress.com
23 октября 2021, 22:24 Источник: Стар Хит ✓ Надежный источник
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