"Ни разу не дала": неприступная Розанова отвергла любвеобильного Абдулова

В периоды между официальными отношениями, а иногда и во время них народная молва неоднократно приписывала народной артистке романы с коллегами по цеху. Одним из таких воображаемых возлюбленных Ирины Розановой был красавец Александр Абдулов.
Поклонницы сходили с ума по любимому актеру, однако сама Розанова совсем не была влюблена в Абдулова. Актриса вообще не любит "красавчиков". Слухи об отношениях с коллегой вызывают у народной артистки лишь улыбку. Женщина воспринимала актера как хорошего друга, но не как мужчину, к тому же, она в то время была замужем за оператором Григорием Беленьким.
Впрочем, сам Абдулов, по всей видимости, питал какие-то нежные чувства к подруге и сожалел о том, что она его отвергла. Розанова рассказала "ЭГ", что ныне покойный артист часто говорил ее мужу о том, что ему очень повезло с женой. Саму же актрису любвеобильный Абдулов, будучи навеселе, как-то даже упрекал.
"Ирка, ну почему ты мне ни разу не дала?" – вспомнила слова актера Розанова.
Напомним, что Александр Абдулов ушел из жизни в 2008-ом году в возрасте 54 лет. А Ирина Розанова минувшим летом отметила свой 60-летний юбилей. Актриса прекрасно выглядит и продолжает активно сниматься в кино.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что избавившуюся от локонов Ирину Розанову теперь трудно узнать.
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Кто подскажет?