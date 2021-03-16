Очки и старомодные бусы: избавившуюся от локонов Розанову сложно узнать

Звезде картины "Интердевочка" и сериала "Проект "Анна Николаевна" досталась роль матери главной героини. Судя по трейлеру фильма "Будь моим Кириллом" Ирина Розанова основательно поработала над имиджем.
Знаменитость избавилась от привычных золотых локонов. Розанова предстает с нарочито аккуратной стрижкой. Ее волосы выкрашены в темно-каштановый цвет. В новом образе Ирину Юрьевну сложно узнать – очки и старомодные бусы сделали актрису похожей на учителя начальных классов.
Отметим, сюжет фильма "Будь моим Кириллом" рассказывает о 32-летней Александре, которая врет родителям о том, что находится в отношениях. Героиня вешает родственникам лапшу на уши, говоря, что влюблена в Кирилла, который на самом деле является только ее тренером. На помощь Александре приходит муж ее сестры.
Как писали "Дни.ру", не так давно Ирина Розанова рассказала, как ей работалось с режиссером Андреем Кончаловским. Актриса и кинематографист вместе трудились над спектаклем "Чайка". По словам Ирины Юрьевны, ее видение роли совпало с мнением режиссера. Между тем вначале актрисе пришлось выслушать замечания Кончаловского. "Он меня снова и снова ругал, показывая, какой должна быть мизансцена" – поделилась Ирина Розанова.
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