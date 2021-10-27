Мать сжалилась над плачущим у окна Юрием Башметом

Мама знаменитого музыканта – Майя Зеликовна Кричевер – работала в учебном отделе Львовской консерватории. И именно она в свое время увлекла Юрий Башмета музыкой. А мотивировал его отец – инженер железнодорожного транспорта Абрам Борисович Башмет.
"Раз сына начали учить музыке, то тут же в дом приехало пианино, хотя жили мы небогато. Инструмент подарил дедушка по отцовской линии, – вспоминает Башмет. – Папа приходил с работы уставший, но поскольку него был очень хороший голос, то говорил мне: "Коль ты учишься музыке, то давай, саккомпанируй мне". А как? Я же еще даже музыкальной грамоты не знал, поэтому подбирал мелодию по слуху. Вот так с отцом мы музицировали".
А мама сделала так, что занятия музыкой будущего великого альтиста и дирижера не превращались для него в каторгу и обязаловку. "Она видела, что я устаю от занятий, что со слезами смотрю окно, где гуляют и играют друзья, – рассказал Башмет. – Видела и говорила мне: "Возьми свой велосипед и иди, погуляй. Проголодаешься – возвращайся. А если потом захочешь, то еще позанимаешься музыкой". У нас был с мамой замечательный альянс!"
Такое понимание крайне важно! "В Одессе есть музыкальная школа имени профессора Столярского (первая в СССР специализированная музыкальная школа для одаренных детей, открытая советским скрипачом-педагогом Петром Соломоновичем Столярским в 1933 году – Прим. ред.), который говорил: "Мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые мамы!" – улыбается Башмет. – Собственно, мои родители и были такими талантливыми".
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