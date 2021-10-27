Мать сжалилась над плачущим у окна Юрием Башметом

Одним из самых ярких событий музыкального фестиваля Юрия Башмета в Челябинске стало подписание договора о сотрудничестве с Детской филармонией Южного Урала. Теперь ее воспитанников ждут мастер-классы от лучших музыкантов страны, а сам Маэстро сразу же дал множество бесценных и нужных советов юным исполнителям. И обратил их внимание на то, как важна в жизни мотивация.

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