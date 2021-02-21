"Оба родителя потеряли работу": Башмет две недели спасал исхудавшего от голода ребенка

В прошлом году Маэстро, как и все люди, много времени провел на самоизоляции. Но времени зря не терял – не в его характере сидеть без работы, без музыки. "Я во время пандемии вообще не отдыхал, – признается Юрий Абрамович. – К тому же у меня есть 14-летний внук Грант. И я с ним несколько раз на самоизоляции музицировал – играли дуэты для скрипки и альта. Его мама – моя дочь Ксения – собрала нам для этого множество нот от Моцарта до современных композиторов".
"На Николиной горе, где у нас дача, есть дом, в котором жил Дмитрий Шебалин (альтист, артист Квартета имени А. П. Бородина, педагог, Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР – Прим. ред.). Его супруга в августе отмечала 90-летие со дня рождения Дмитрия Виссарионовича и пригласила нас с внуком там поиграть для гостей".
Были у Башмета и выездные выступления. "24 июня прошлого года у нас с юношеским оркестром состоялся и совершенно фантастический выезд на Мамаев курган в Волгограде, – продолжает музыкант. – В это сложное время, в разгар пандемии, нам удалось собрать музыкантов из разных городов, получить разрешение от родителей, всех протестировать на ковид".
"Для ребят это были очень счастливые дни! – уверяет Башмет. – Одна семья была нам очень благодарна, потому что там оба родители потеряли работу, денег не было, ребенок похудел. И для них стало счастьем, что мальчик мог две недели нормально питаться, гастролируя с нами".
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