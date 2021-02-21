"Оба родителя потеряли работу": Башмет две недели спасал исхудавшего от голода ребенка

В Сочи продолжается XIV Зимний Международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Пандемия и ограничения не помещали Маэстро привезти на главный российский курорт звезды драматической и оперной сцены, балета и джаза. Несколько мировых премьер, образовательные программы, спектакли – разнообразие программы и размах поражают. Да что там говорить – знаменитый сочинский Зимний театр, который стоял закрытым почти год, открылся по таком случаю и принимает гостей.

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