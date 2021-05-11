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Шоу-бизнес
"Из детей известных музыкантов часто получается позорище": Башмет о нелегкой судьбе наследников

"Из детей известных музыкантов часто получается позорище": Башмет о нелегкой судьбе наследников

В Ярославле завершился XIII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета. Спектакли, концерты, выступления мировых звезд классической музыки, мастер-классы – программа, как всегда, поражала разнообразием и масштабом. Корреспондент "Дни.ру" встретился с маэстро Башметом за кулисами.
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У Юрия Абрамовича двое детей – сын Александр и дочь Ксения. Причем наследница тоже посвятила себя искусству – она талантливая пианистка. Да и внук прославленного альтиста и дирижера тоже любит музыку. Но каково продолжателем звездной династии жить с грузом знаменитой фамилии?

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Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле

"Судьба детей известных музыкантов, актеров и ученых обычно незавидная, – вздыхает Башмет. – Фамилия может им мешать. Я, например, Ксюшу именно поэтому просто передержал – не хотел, чтобы ее воспринимали только по фамилии, предвзято".

"Помню, как во дворе московской консерватории столкнулся с профессором Львом Наумовым (пианист, педагог, композитор, заслуженный артист РСФСР, ученик Генриха Нейгауза – Прим. ред.),у которого училась моя дочь, – продолжает Башмет. – И он мне сказал: "Юра, у вас есть оркестр, а вы не приглашаете туда дочь! Она из всех моих студентов лучше всех играет Равеля!" Я замялся, потому что не слышал ее исполнения, хотя и знал, что она талантлива".

Фото: Пресс-служба

Так Ксения Башмет стала выходить на сцену с отцом. И сегодня она участвует в фестивалях Башмета в Москве, Сочи, Ярославле. "Я подумал: "Какая же глупость, что столько лет не делал этого!" – продолжает Юрий Абрамович. – Просто я сам был свидетелем того, какое позорище порой получается из детей известных музыкантов. А публика при этом всегда ждет чего-то особенного".

Фото: Пресс-служба

Не исключено, что скоро на большую сцену выйдет и внук Маэстро. "Во время самоизоляции мы с ним музицировал – играли дуэты для скрипки и альта, – улыбается Башмет. – Его мама – моя дочь Ксения – собрала нам для этого множество нот от Моцарта до современных композиторов. На Николиной горе, где у нас дача, есть дом, в котором жил Дмитрий Шебалин (альтист, артист Квартета им. Бородина, педагог, Народный артист РСФСР, Лауреат Госпремии СССР – Прим. ред.). Его супруга отмечала 90-летие со дня рождения Дмитрия Виссарионовича и пригласила нас с внуком там поиграть для гостей".

"Грант уже хорошо играет на инструменте, и если не свернет с этого пути, не бросит занятия музыкой, то будет толк, – полагает Башмет. – Композитор Кузьма Бодров уже пишет для нас концерт "Три Б" – дедушка, дочка и внук Башмет".

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Фото: Пресс-служба
Автор: 11 мая 2021, 09:10
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