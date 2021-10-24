"Отравляла кровь": Как строились отношения Поргиной с умирающим Караченцовым

Народный артист умер после долгой борьбы с онкологией три года назад. Из-за агрессивного лечения у Николая Петровича отказывали почки. Все время болезни рядом с ним была супруга Людмила Поргина.
Она была так предана своему мужу, что даже предлагала ему свою почку в качестве донорской. "У него почки разрушались от того, что их онкологическая опухоль разлагала, отравляла кровь, органы уже умирали", - вспомнила Людмила Андреевна. Однако супруг отказался, мотивировав это тем, что его ждет вечность.
Напомним, Николай Караченцов болен онкологией, у него диагностировали неоперабельную опухоль в легком, которая дала метастазы. Лечение некоторое время поддерживало жизнь артиста, однако у него разрушились почки, от чего он и умер в октябре 2018 года.
После смерти знаменитого мужа дела Людмилы Поргиной стали идти не так хорошо. Недавно она жаловалась, что ролей в театре ей почти не дают. Даже самые близкие критикуют Людмилу Андреевну. Она признала, что творческого будущего у нее нет. Даже родной "Ленком" фактически перекрыл ей путь на сцену.
Сейчас Людмила Поргина привлекает к себе внимание критикой коллег по шоу-бизнесу. Недавно она разнесла в пух и прах творчество Константина Богомолова, отметив, что, по ее мнению, все его театральные работы скатываются к пошлости и не имеют ничего общего с искусством.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!