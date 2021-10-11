"Она от страха уехала": Поргина оценила поведение покинувшей место ДТП Собчак

Вдова Николая Караченцова высказалась о трагедии, невольной участницей которой стала Ксения Собчак. Артистка вступилась за журналистку.



Актриса встала на сторону ведущей, поскольку считает, что та испытала шок от случившегося. Людмила Поргина, которая тоже переживала аварии, отметила, что это сильнейшее потрясение. Тем более, в ДТП с участием звезды умер человек.

Вдова знаменитого актера призвала не осуждать Ксению Собчак за то, что та покинула место аварии. Также Людмила Поргина предположила, что теледива теперь может испытывать психологическое расстройство.

"Может быть, она от страха уехала с места ДТП?", – высказалась артистка. Она отметила, что если приехала скорая помощь, то Ксения Собчак уже не могла ничем помочь пострадавшим. Такого удара, какой пережила журналистка, она не пожелала бы никому.

Напомним, ведущая покинула место аварии, произошедшей на трассе Адлер — Красная Поляна, практически сразу после столкновения машин. Звезда отправилась в аэропорт. Водитель такси, на котором ехала Ксения Собчак, выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, и врезался в другой автомобиль.

Как писали "Дни.ру", экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, что смертельное ДТП – это божье наказание, которое настигло Ксению Собчак из-за того, что та глумилась над его подзащитным. Вместе с тем он признал, что попытки обвинить ведущую в аварии как минимум непорядочны.