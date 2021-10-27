Вскрылись ужасающие данные о семье 81-летней Светличной: Эгоистично и жестоко

Клинический психолог, гипнолог, Елена Перелыгина является давней подругой актрисы. Также Светлана Светличная обращается к ней за профессиональной помощью. Знаменитость посвящает ее во все свои тайны.



Некоторое время назад звезда вдруг исчезла. Родственники утверждали, что якобы не знают ничего о ее местонахождении, а друзья били тревогу. Поклонники крайне волновались, не случилось ли ничего страшного с пожилой знаменитостью. К счастью, оказалось, что все в порядке. Светлана Афанасьевна снималась в популярном шоу.

Елена Перелыгина полагает, что семья относится равнодушно к состоянию Светланы Светличной, а также наносит ей вред своими резкими действиями. Она рассказала, что переезжать в новую квартиру артистка не хотела, сын просто сделал так, как ему было удобно. "Эгоистично и жестоко", – заявила подруга артистки.

Психолог убеждена, что нельзя было забирать маму из квартиры, в которой ей долгое время было хорошо. Она отметила, что знаменитость дружила с соседями и проводила много времени с ними. По мнению эксперта, родственники могли просто нанять маме сиделку или переехать поближе к ней.

Елене Перелыгиной особенно не понравилось поведение внучки Светланы Светличной. Она отметила, что родители якобы плохо воспитали ее, что видно невооруженным глазом. Якобы она употребляла нецензурную лексику и вела себя не совсем корректно. "Неудивительно, что не могла найти общий язык с такой внучкой", – указала подруга актрисы.

